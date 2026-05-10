Das gab es laut dem Sender noch nie: In dem ProSieben-Promi-Wettkampf gibt es nach der aktuellen Ausgabe nicht einen, nicht zwei, sondern nur Sieger. Das ist passiert.

Berlin (dpa) - Erstmals in der TV-Reihe «Schlag den Star» gab es ein Unentschieden in einem Kampf der Promis: Im Spiel Nummer 15 einigten sich die Podcasterinnen Vanessa Mai und Lola Weippert und ihre Gegnerinnen Isabel Edvardsson und Ekaterina Leonova auf einen gemeinsamen Sieg. Das war laut ProSieben um 2:01 Uhr morgens - nach gut sechs Stunden langen Wettbewerb. Die Samstagabend-Show «Schlag den Star» hatte um 20.15 Uhr begonnen.

«Der Abend war unfassbar. Ich hatte schon zwei "Schlag den Star"-Sendungen und keine war so krass wie diese. Körperlich nicht und auch von der Wertschätzung her nicht», sagte Sängerin Vanessa Mai (34) laut ProSieben-Mitteilung.

Weippert: «Ein goldener Abschluss»

Sie trat im Team mit Moderatorin Lola Weippert (30) an, mit der sie seit Mai den neuen Podcast «Schön Laut» spricht. «Ganz am Schluss, als wir alle wussten, wir können das noch länger halten und dann zu entscheiden, am Tisch ist nicht nur Platz für eine Frau, fand ich einen goldenen Abschluss», wird Weippert in der Mitteilung zitiert.

Ihre Gegnerinnen waren die Profitänzerinnen Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43), die durch die RTL-Show «Let's Dance» bekanntgeworden sind. «So einen spannenden Abend hatten wir noch nie. Wir waren fast am Ende, die letzten Spiele waren der Wahnsinn», sagte Leonova. Edvardsson ergänzt: «Wir saßen da und irgendwann kommt man zu so einem Punkt, an dem die ganzen Muskeln abgestorben sind und man das einfach nur noch durchzieht. Also ich muss sagen, weitere 30 Minuten oder eine Stunde wären gar kein Problem gewesen. Aber irgendwann wird man vielleicht müde.»