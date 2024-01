Die Krimireihe «Nord bei Nordwest» lockte mehr als 8 Millionen Menschen vor den Fernseher. Auf dem zweiten Platz landete die ZDF-Reihe «Der Bergdoktor».

Berlin (dpa) - Die Krimireihe «Nord bei Nordwest» ist am Donnerstagabend die stärkste Primetime-Sendung gewesen. 8,08

Millionen (Marktanteil: 29,7 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr im Ersten die Folge «Der doppelte Lothar» ein. Für die ZDF-Reihe «Der Bergdoktor» entschieden sich 5,40 Millionen (19,9 Prozent).

Die Sat.1-Sendung «Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?» verfolgten 1,56 Millionen (6,0 Prozent). Die RTL-Politreportage «Peter Kloeppel durchleuchtet: Was läuft schief in Deutschland?» kam auf 1,49 Millionen (5,8 Prozent). Vox strahlte den Spielfilm «Der Hobbit - Eine unerwartete Reise» aus - dafür entschieden sich 980.000 Fantasyfans (4,6 Prozent). Die ProSieben-Realityshow «Forsthaus Rampensau Germany» lockte 750.000 Leute an (2,9 Prozent). Die Show «Glücksrad» auf RTLzwei hatte 570.000 Zuschauer (2,2 Prozent).