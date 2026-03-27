Seit ein paar Jahren ist er «Der Alte» in der legendären ZDF-Krimiserie, die es kommendes Jahr schon 50 Jahre gibt. Was Heinze von Krimis, Hörbüchern, True Crime und Podcasts hält, verrät er hier.

München (dpa) - «Der Alte»-Schauspieler Thomas Heinze hält wenig vom Trend zu True-Crime-Podcasts. «True Crime ja, Podcasts nein», sagte der Fernsehkommissar in einem ZDF-Presseinterview zum Start der neuen Staffel des Serienklassikers «Der Alte».

«Ich höre auch keine Hörbücher. Bis auf "Casanovas Memoiren" und das auch nur, weil Otto Sander es gelesen hat», sagte Heinze (61). «Aber auch hier musste ich erst das Original lesen, weil Hörbücher zwangsläufig oft eingekürzt sind. Aber Crime in Buchform? Immer gerne.» Da mangle es ihm ganz und gar nicht an Interesse.

Heinze spielt seit 2023 die Titelrolle in der ZDF-Freitagskrimi-Serie «Der Alte», die es seit 1977 gibt. Seine Vorgänger waren Siegfried Lowitz (1977 bis 1986), Rolf Schimpf (1986 bis 2007), Walter Kreye (2008 bis 2012) und Jan-Gregor Kremp (2012 bis 2023).

«Ah, da is' er ja, der Caspar Bergmann»

Die Rolle präge enorm seine Außenwahrnehmung als Schauspieler, sagte Heinze in dem ZDF-Interview. «Ich habe zum Beispiel eine Weihnachtslesung in der Bad Homburger Erlöserkirche gemacht und da kam im Anschluss eine Gruppe Damen auf mich zu, die sagten "Ah, da is' er ja, der Caspar Bergmann." Sie haben mich gar nicht als Thomas Heinze wahrgenommen.» Für sie sei er einfach der Kommissar gewesen. «Ich finde es toll, dass der Bergmann solche Reaktionen auslöst und beim Publikum so präsent ist.»

Staffelstart: Acht neue Folgen im Streaming

Seit heute sind die acht Episoden der 50. Staffel im ZDF-Streamingportal abrufbar. Mit der linearen Ausstrahlung legt das ZDF am Karfreitag los. Die 50. Staffel der ZDF-Serie «Der Alte» im Überblick: