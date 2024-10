Nasses, aber mildes Herbstwetter breitet sich in der kommenden Woche in Deutschland aus. Am Donnerstag wird der erste Herbststurm erwartet.

Offenbach (dpa) - Die neue Woche beginnt nach teils goldenem Oktoberwetter regnerisch. Von einer «turbulenten Woche» spricht Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach (DWD). Denn bald kommt auch kräftiger Herbstwind dazu. Der Wetterwechsel beginnt schon am Montag. «Dann muss die Sonnenbrille vielerorts gegen Regenkleidung eingetauscht werden.»

Am Montag breitet sich von Südwesten bis zur Mitte des Landes schauerartiger Regen aus. Lediglich von Südostbayern bis in die Lausitz zeigt sich die Sonne noch längere Zeit. Die Temperaturen bleiben aber mit 15 bis 20 Grad mild. An Oberrhein und Neckar sind sogar Spitzenwerte von bis zu 23 Grad möglich.

Viele Wolken und schauerartig verstärkter Regen bestimmen auch am Dienstag das Wetter. Vereinzelt kann es auch Gewitter geben. Die Sonne ist mit einigen Ausnahmen im Südosten und Osten kaum noch zu sehen. Die Temperaturen bleiben aber für die Jahreszeit mild und erreichen in den Niederungen bis zu 20 Grad. Am Alpenrand sind sogar sommerliche 25 Grad drin.

Wolken und Regen bestimmen am Mittwoch weiterhin das Bild. Trockener und sonniger ist es erneut im Südosten und Osten der Republik.

Aber es frischt auch allmählich überall Herbstwind auf. Im Bergland gibt es erste stürmische Böen. «Am Donnerstag erwartet uns dann voraussichtlich die erste Sturmlage des Herbstes», sagt Bauer.