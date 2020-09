Als Neuseeland zum Ende letzter Woche nach drei Monaten wieder vereinzelte Covid-19-Fälle meldete, nannte Donald Trump dies einen „massiven Ausbruch“. Daraus entwickelte sich auf Twitter die wohl inoffiziellste Marketingkampagne fürs Land.

Dem US-Präsidenten Donald Trump sind seine Sprüche jüngst auf die Füße gefallen. Gleichzeitig hat er Neuseeland in gewisser Weise einen Gefallen getan: Die durch Trump ungewollt ausgelöste Marketingkampagne rollt durch Twitter.

Grund dafür war, dass Trump in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem Erfolg Neuseelands in Sachen Corona-Pandemie konfrontiert wurde. Während in den USA die Zahlen stetig stiegen und deren täglichen Neuinfektionen weltweit unter den Höchsten rangieren. „Es ist vorbei für Neuseeland“, tönte der US-Präsident unter Anbetracht der (wenigen) neuen Fälle. Der Blick ins eigene Land fehlte hingegen.

#NZHellhole Government has sent us out to catch our own food pic.twitter.com/cziUPWLs7V — Paul #StayHomeSaveLives (@paultudor) September 10, 2020

Nun hat sich der Spieß um 180 Grad gedreht: Auf Trumps Kosten kursieren im Sozialen Netzwerk Twitter humorvolle, teils zynische Beiträge unter dem Hashtag #NZhellhole, zu deutsch: Neuseeländisches Höllenloch.

so awful here in the #NZHellhole that good looking freedom just too bright pic.twitter.com/xIO1x5yhpZ — Joy Liddicoat (@internetrights) August 22, 2020

Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, erlaubte sich der Twitter-Nutzer Tim Ward die zynische Bemerkung, dass Trump und die neuen Konservativen schon recht hätten. Es gäbe in der Tat eine „massive Explosion der Zahlen in diesem Höllenloch“, schrieb der Neuseeländer und postete ein idyllisches Bild mit vielen Vögeln.

This man tried to swim to freedom from our island gulag. The authorities caught him and plunged him alive in molten bronze. His body is displayed as a warning to others. #NZHellhole pic.twitter.com/MrKKwfTocF — Horatio Dandy (@DandyHoratio) August 22, 2020

Inzwischen ist die Kampagne zu enormer Größe gewachsen. Der Hashtag landet mehrfach in den täglichen Twitter-Trends. Auch markierten viele Nutzer den Präsidenten in ihren Beiträgen, eine Reaktion seitens Trump blieb jedoch aus.

Hingegen kommentiert die Premierministerin Neuseelands: „Jeder, der sich mit Covid-19 und der weltweiten Verbreitung des Virus auseinandergesetzt hat“, könne erkennen, dass die USA im Vergleich zu Neuseeland bedeutend mehr Fälle zähle.