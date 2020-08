Donald Trumps Kopf überlebensgroß in Stein gemeißelt? Der 74-Jährige will zwar eine Erweiterung des weltbekannten Präsidentendenkmals am Mount Rushmore nie angeregt haben, aber die Vorstellung scheint ihm nicht zu missfallen. „Ich habe es nie vorgeschlagen“, obwohl es angesichts der Errungenschaften seiner Präsidentschaft „für mich nach einer guten Idee klingt“, schrieb der Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw