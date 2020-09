Nach rund sechsmonatiger Schließung hat das Taj Mahal in Indien wieder geöffnet.

Trotz steigender Corona-Zahlen kann das weltberühmte Grabmal seit Montag wieder besucht werden – allerdings unter Einhaltung von Hygienevorschriften. Nach Angaben der Behörden darf niemand das Bauwerk berühren. Die für Fotos beliebte Bank vor dem Taj Mahal sei laminiert worden, so dass sie ohne Schaden zu nehmen desinfiziert werden könne. Zudem können Tickets nur noch online gebucht werden. Besucher müssen am Eingang durch einen Fieber-Check. Und während Selfies erlaubt sind, sind Fotos größerer Gruppen verboten.

Das Taj Mahal, das 250 Kilometer südlich der indischen Hauptstadt Neu Delhi in der Stadt Agra liegt, wird üblicherweise von rund acht Millionen Touristen jährlich besucht. Die meisten Besucher des Baus aus weißem Marmor, den der Großmogul Shah Jahan im 17. Jahrhundert als Grabmal für seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal bauen ließ, kommen aus Indien. Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie war das Bauwerk Mitte März geschlossen worden.

Die Taj-Mahal-Eröffnung erfolgt im Zuge weiterer Corona-Lockerungen, obwohl die Anzahl der Neuinfektionen in Indien weiter sehr hoch ist. Am Montag wurden 86.961 neue Ansteckungen gemeldet. Das Land hat mit fast 5,5 Millionen erfassten Infektionen weltweit die zweithöchste Anzahl an Corona-Fällen nach den USA. Bislang sind in Indien 86.961 Menschen an der Krankheit Covid-19 gestorben.