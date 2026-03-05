Totgeglaubte leben länger: Nach Jahren im Sarg soll ein Urgestein plötzlich wieder bei «Unter uns» auftauchen. Was steckt dahinter?

Köln (dpa) - Fans der Daily Soap «Unter uns» haben sich von Serien-Urgestein Irene Weigel eigentlich schon vor mehr als sechs Jahren verabschiedet. Damals kam die von Beginn an von Petra Blossey gespielte Mutter der Serienfamilie Weigel dramatisch ums Leben und kehrte von einer Thailandreise nur noch im Sarg zurück. So schien es zumindest damals. Nun soll Petra Blossey jedoch ihr Comeback bei «Unter uns» feiern – und mit ihr auch die Rolle der Irene Weigel, wie RTL bestätigte. Zunächst hatte die «Bild» berichtet.

Aber wie soll diese Rückkehr erklärt werden? «Die Familie glaubte an einen tragischen Tod – doch die Wahrheit ist noch unglaublicher!», heißt es dazu. Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Achtung: Spoiler

Die Serienfamilie habe Hinweise darauf bekommen, dass Irene noch lebt, und eine «fieberhafte Suche rund um den Globus» begonnen, heißt es weiter. In einem thailändischen Gefängnis seien sie schließlich auf Irene gestoßen, die dort jahrelang unschuldig hinter Gittern gesessen habe.

Wann Blossey genau wieder in der Serie zu sehen sein wird, blieb zunächst offen.