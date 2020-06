Handschellen? Was ein richtiger Dieb ist, kann über das scheinbar schwere Geschütz der Polizei im Einsatz gegen Kriminelle nur milde lächeln.

Während zwei Polizisten ihn in Handfesseln abführten, ließ der Mann eine Flasche Parfüm aus einem Nürnberger Drogeriemarkt mitgehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 28-Jährige war kurz zuvor kontrolliert worden. Dabei fanden die Polizisten ein offenbar gestohlenes, hochwertiges Parfüm bei ihm. Sie legten ihn in Handschellen und führten ihn zu dem Geschäft, um den Sachverhalt zu klären.

Später auf der Polizeiwache fiel eine weitere Flasche Parfüm aus dem Hosenbund des Mannes. „Wie sich herausstellte, war es dem Langfinger bei der Abklärung im Drogeriemarkt gelungen – mit den Händen am Rücken gefesselt und im Beisein der Polizeibeamten – erneut zuzuschlagen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.