Nur vier Tage nach dem schweren Erdbeben mit mehr als 1400 Toten drohen in Haiti Überschwemmungen und Erdrutsche durch Tropensturm „Grace“. Ausgerechnet in der Erdbebenregion fällt starker Regen und trifft Schutzsuchende.

Nach dem Erdbeben in Haiti mit mehr als 1400 Toten haben starke Regenfälle die Menschen in der betroffenen Region im Südwesten des Karibikstaates in neue Nöte gestürzt. In einer Notunterkunft im Ort Les Cayes auf der vom Erdbeben schwer getroffenen Halbinsel Tiburon im Südwesten Haitis stand das Wasser infolge des Unwetters „Grace“ knöchelhoch, wie auf Fotos vom Montagabend (Ortszeit) zu sehen war.

Völlig durchnässte Überlebende des Bebens vom Samstag suchten das Camp auf, ihr Hab und Gut teils in Säcken auf dem Kopf tragend. Viele obdachlos gewordene Menschen übernachteten bisher im Freien.

„Grace“ zum Tropensturm hochgestuft

Das für die Regenfälle verantwortliche Tiefdruckgebiet „Grace“ sei mittlerweile wieder zu einem Tropensturm erstarkt, teilte das US-Hurrikanzentrum in seinem Lagebericht vom Dienstagmorgen mit. „Grace“ erreiche Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Kilometern pro Stunde, in den Böen teils höher.

Das Hurrikanzentrum warnte vor Überschwemmungen und Erdrutschen in Teilen der Insel Hispaniola, auf der Haiti und die Dominikanische Republik liegen. Als Folge des Regens könnte das Wasser örtlich eine Höhe von bis zu 25 Zentimern erreichen, in Einzelfällen sogar bis zu 40 Zentimetern.

Über 1400 Tote

Berichte über neue Schäden oder Verletzte als Folge des Unwetters gab es zunächst nicht. Der Tropensturm werde noch im Laufe des Dienstags an Jamaika und den Cayman-Inseln in Richtung der mexikanischen Yucatán-Halbinsel vorbeiziehen, teilte das Hurrikanzentrum mit.

Die Anzahl der bestätigten Todesopfer des Erdbebens der Stärke 7,2 stieg mittlerweile auf 1419, wie die Zivilschutzbehörde mitgeteilt hatte. Rund 6900 Menschen wurden bei der Katastrophe verletzt; viele werden noch in den Trümmern der zerstörten Gebäude im Süden des Landes vermutet.