Wegen des herannahenden Tropensturms „Elsa“ ist das teilweise eingestürzte Wohnhaus im US-Bundesstaat Florida am Sonntagabend (Ortszeit) komplett abgerissen worden. Mit einer kontrollierten Explosion wurde das Gebäude in der Stadt Surfside gesprengt. Am Wochenende war die Suche nach Verschütteten vorübergehend ausgesetzt worden, damit die Vorbereitungen zum Abriss abgeschlossen werden konnten.

Der Abbruch drängte, weil der Tropensturm „Elsa“ am Dienstag Florida erreichen soll. Durch den Sturm waren auch die stehenden Überreste des Gebäudes vom Einsturz bedroht. Dies wiederum stellte eine Gefahr für die Bergungsmannschaften dar, wenn sie in den Trümmern nach Verschütteten suchten, wie die Verwaltungschefin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, erläuterte.

Der Bergungseinsatz werde aber fortgesetzt, sobald die Unglücksstelle sicher sei. Rund zehn Tage nach dem Unglück gibt es allerdings kaum noch Hoffnungen, Überlebende in den Trümmern zu finden. Bis zum Wochenende wurden 24 Todesopfer entdeckt, 121 Menschen wurden noch vermisst.