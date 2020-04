Trolltunga ist ein etwa zehn Meter langer und an der Spitze keinen halben Meter dicker Felsvorsprung im Südwesten Norwegens; 700 Meter tiefer liegt der Stausee Ringedalsvatnet. Christiane und Stephan Jäger aus Wernersberg (Kreis Südliche Weinstraße) sind vom ganzen Land fasziniert. Nach der Wanderung zur „Trollzunge“ haben sie regelrecht Sehnsucht. „Sie ist trotz ihres hohen Anspruchs sehr beliebt. Man kann eben spektakuläre Fotos machen“, schreiben sie. Während aber die meisten Touristen am Abend absteigen, haben sie sich erst am Nachmittag aufgemacht und konnten den Ausblick vor der Übernachtung im Zelt fast alleine genießen.

Die Serie

