In Port Lockroy in der Antarktis werden Stellen frei. Der britische Antarctic Heritage Trust sucht für die Saison 2022/23 von November bis März ein neues Team. Die 1944 errichtete Forschungsstation „Base A“ wird inzwischen als Museum geführt. Zu den Aufgaben vor Ort gehört es unter anderem, die historischen Gebäude instandzuhalten – und die Poststelle samt Souvenirladen zu betreuen. Denn der Naturhafen wird regelmäßig von Kreuzfahrtschiffen angefahren. Interessenten müssen nicht nur die Gesellschaft von Pinguinen zu schätzen wissen. Die Bedingungen im Ewigen Eis sind speziell: Übernachtet wird in einem Gemeinschaftsschlafraum, es gibt weder fließendes Wasser noch Internet oder Mobilfunkempfang. Immerhin wird das fünfköpfige Team die Sommermonate auf der südlichen Halbkugel verbringen. Dann ist es an den meisten Tagen knapp über null Grad. Wer das cool findet, kann sich noch bis 25. April bewerben.