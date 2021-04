Keine Rezeption, keine Bar, kein Pool und nur ein Zimmer: Im ehemaligen Trafohäuschen am Kalkberg in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein entsteht ein sehr kleines Hotel.

Das kleinste in Deutschland? Gut möglich, aber das kann Cornelia Möller, die für die Vermarktung zuständig ist, nicht mit Sicherheit sagen. Noch arbeiten Handwerker an dem schlanken Backsteintürmchen, in dem sich 15 Quadratmeter Wohnfläche auf zweieinhalb Stockwerke verteilen. Das Trafohäuschen ist die vorläufige Zuspitzung eines ungewöhnlichen Hotelprojekts. Investor Michael Hintz ließ auch schon den Wasserturm in der Nähe umbauen, der seit vergangenem Jahr auf sechs Ebenen Zimmer und im Erdgeschoss eine Lobby mit Bar beherbergt. Wie ganz normale Hotels funktionieren die Projekte nicht. Da es keine zentralen Einrichtungen wie Rezeption oder Frühstücksraum gibt, läuft vieles vorab online. Um ins Zimmer zu gelangen, gibt es vor der Anreise per SMS den Türcode. Das Frühstück steht vorbereitet im Kühlschrank, falls gewünscht.