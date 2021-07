Aufheiterung in dunklen Zeiten: Was im Film „Zurück in die Zukunft 2“ noch Fiktion war, wird langsam Realität. Im Kultfilm von 1989 steht Marty McFly vor einer Hologram-Werbung, einem riesigen Hai, der ihn zu verschlingen scheint. Ähnlich erstaunt wie McFly über den Hai im Film, dürften jetzt viele Menschen in der japanischen Hauptstadt sein. Dort treibt seit kurzem eine Katze von der Größe einer Jacht ihr Unwesen. Sie blickt dabei von einem Hochhaus herab auf den Tokioter Bahnhof Shinjuku, an dem mehrere Millionen Passagiere pro Tag verkehren.

Seit Ende Juni hängt sie da nach Angaben japanischer Medien schon rum und macht das, was Katzen so machen: Sie gähnt ein bisschen und grüßt Passanten mit einer Mischung aus japanisch und Katzensprache. Nachts schläft sie. Die 3D-Animation wird über einen gekrümmten LED-Bildschirm dargestellt, die Katze miaut dabei in 4K-Auflösung.

Hochhaustiger

Für ein bestimmtes Produkt wirbt der Hochhaustiger übrigens nicht, wie der Betreiber des 3D-Bildschirms gegenüber der Zeitung „The Japan Times“ versichert. Man habe die Menschen in Zeiten der Pandemie aufheitern wollen, heißt es von der Firma Unika, die den Bildschirm betreibt. Ganz neu ist diese Art von 3D-Werbung nicht. In Korea und China gibt es bereits mehrere solcher Installationen, etwa mit chinesischen Drachen oder einer Riesenwelle. Keine davon ist allerdings derart niedlich geraten.