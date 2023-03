Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Japan finden sich in Museen, Lehrbüchern und Restaurants Anklänge an das, was nach der Verdauung hinten rauskommt. Woher nur kommt dieser unverkrampfte Umgang mit dem Darmendprodukt?

Die japanische Metropole Yokohama hat sich im vorigen Jahr die Scheiße ins Haus geholt – sprichwörtlich. In einem Gebäude direkt neben dem Hauptbahnhof von Japans zweitgrößter