Die US-Raumfahrtbehörde sucht kreative Ideen für Toiletten für ihre künftigen Mondmissionen.

Die beste Idee erhält ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Dollar (etwa 18.000 Euro), erklärte die Nasa in ihrer Ausschreibung auf der Crowdsourcing-Plattform für Erfinder, HeroX. Von dem Wettbewerb erhoffe sie sich „radikal neue und andere Ansätze zur Sammlung und Lagerung menschlicher Abfälle“, erklärte die Nasa. Insgesamt schreibt sie drei Preise über 20.000, 10.000 und 5000 Dollar für die kreativsten Ideen aus. Die Toiletten sollen in der Mondlandefähre zum Einsatz kommen, die 2024 zwei Astronauten zum Erdtrabanten bringen werde.

Die Konzepte müssen laut Nasa viele Kriterien erfüllen: Unter anderem sollen sie auf dem Mond funktionieren, wo die Schwerkraft ein Sechstel der Erdanziehungskraft beträgt, aber auch in der Schwerelosigkeit im All. Die Toiletten sollten klein und nicht allzu laut sein, für alle Geschlechter funktionieren und sich in fünf Minuten reinigen lassen. Darüber hinaus gibt es Vorgaben zum Fassungsvermögen.

Bonuspunkte bekommen Konzepte, die es den Astronauten erlauben, sich zu erbrechen, ohne den Kopf in die Toilettenschüssel stecken zu müssen.