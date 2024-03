Die Souschefin eines Spitzenrestaurants wird tot im Kühlraum gefunden. War es Mord? In ihrem neuen Fall ermitteln die Dorfpolizisten Henk Cassens und Süher Özlügül in der Sterneküche Leers.

Berlin/Leer (dpa) - Tanja Möppen wirbelt in der Küche eines Sternerestaurants herum. Sie reiht Leckerbissen an Leckerbissen - doch im Hintergrund nähert sich eine Gestalt. Am nächsten Tag ist die junge Profiköchin tot. Die Eigentümer des Restaurants, die Geschwister Luirs, finden die frostige Leiche sitzend im verriegelten Kühlraum. Das ZDF zeigt die neueste Folge der «Friesland»-Krimireihe heute um 20.15 Uhr. Die ursprünglich geplante Ausstrahlung war wegen der Handball-EM verlegt worden.

Die Dorfpolizisten Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) begeben sich auf die Suche nach Motiv und Gelegenheit für den eiskalten Mörder. Vor kurzem verlor das Edellokal «Zum Goldenen Gössel» in Wilhelmshaven seinen Michelin-Stern, während Köchin Claudia Luirs ihren Stern behalten durfte. Hat sich der gegnerische Spitzenkoch mit dem Mord an Tanja Möppen gerächt?

Mehr Fragen als Antworten

Schnell wird klar: Der Fall wirft mehr Fragen auf, als dass er Antworten für Cassens, Özlügül und Chef Jan Brockhorst (Felix Vörtler) bietet. Während sich Cassens und Özlügül das Privatleben der Toten näher anschauen, vermutet Brockhorst hinter dem Mäzen und Eigentümer des «Zum Goldenen Gössel» (Heikko Deutschmann) einen großen Fall von Geldwäsche, in den auch die italienische Mafia verstrickt sein soll.

Bestatter Wolfgang Habedank, der ein begeisterter Hobbykoch ist, wittert derweil seine Chance und heuert in der Küche von Claudia Luirs - in der nach dem Mord Personalnotstand herrscht - als Aushilfe an. Zwar bekommt er die Stelle - doch lange währt seine Freude darüber nicht.

Klischee- statt Sterneküche

Leider werden in diesem Kriminalfall lauwarme Klischees verbraten: So geht es in dem Konflikt zwischen den Geschwistern Luirs und dem «Zum Goldenen Gössel»-Mäzen nicht um qualitätvolle Sterneküche, sondern um die Rolle von Claudia Luirs. Es stellt sich die Frage, ob sie als toughe Frau in einer Männerdomäne knallhart sein muss - oder ob sie buchstäblich über Leichen geht. Wie in jedem Friesland-Krimi, erhält der Zuschauer mehrere Optionen, wer der Mörder sein könnte. Am Schluss bleibt ein fader Beigeschmack, aber auch eine unerwartete Wendung.