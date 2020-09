In Sambia herrscht kollektive Trauer um einen Fisch.

Politiker, Dozenten und Studenten verabschiedeten sich am Dienstag mit rührenden Botschaften von „Mafishi“, einem Fisch, der vielen als Glücksbringer galt. Via Facebook meldete sich sogar der Staatspräsident des südafrikanischen Landes, Edgar Lungu, zu Wort. „Ich bin froh darüber, dass du einen würdigen Abschied bekamst. Wir alle werden dich vermissen“, so der Präsident, der in seiner Trauerbotschaft auch Mahatma Gandhi zitierte.

Mindestens siebe Jahre alt

Lokalen Medien zufolge lebte der 40 Zentimeter lange „Mafishi“ in einem Teich auf dem Gelände der Copperbelt-Universität in Kitwe im Norden des Landes. Studenten sahen in dem Tier ein Maskottchen und Glücksbringer. So galt es vor Prüfungen als gutes Omen, wenn sie den Fisch an der Oberfläche erblickten. Neben Politikern aus Regierung und Opposition kondolierten auch zahlreiche Uni-Absolventen. In der Nacht zu Dienstag hielten Studenten eine Nachtwache für „Mafishi“ ab, der mindestens sieben Jahre alt geworden sein soll.