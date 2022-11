Wer auf Reisen ist oder einfach nur in der Stadt oder auf dem Land unterwegs, muss erstmal eine Telefonzelle suchen, um mit den Liebsten zu sprechen oder andere wichtige Dinge zu klären. Gelb sind sie schon lange nicht mehr. Und nach 142 Jahren, als es in Berlin das erste „Fernsprechkiosk“ gab, ist nun in Deutschland bald auch Schluss mit Telefonen im öffentlichen Raum, die vom technischen Fortschritt vollends überholt wurden.

Nur noch bis Montag kann an den rund 12.000 verbliebenen Fernsprechern mit Bargeld telefoniert werden. Dann wird laut Telekom bundesweit die Münzzahlung deaktiviert: „Ab Ende Januar wird dann auch die Zahlungsfunktion mittels Telefonkarten und somit der gesamte Telekommunikationsdienst an den Telefonsäulen beziehungsweise -häuschen eingestellt.“ Bis 2025 sollen dann alle abgebaut werden – und möglicherweise auf dem „Telefonzellen-Friedhof“ im brandenburgischen Michendorf (unser Bild) landen.