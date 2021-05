Seit September 2018 ist Timur Ülker ein Teil der RTL-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Nun soll der 31 Jahre alte Schauspieler seine eigene Serie bekommen.

Köln/Berlin (dpa) - „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darsteller Timur Ülker (31) bekommt mit „Nihat - Alles auf Anfang“ seine eigene Serie.

Drehstart für den Zehnteiler von Ufa Serial Drama ist an diesem Montag in Berlin und Umgebung, wie RTL am Sonntag in Köln mitteilte. Gedreht werde bis Ende Juni. Die Ausstrahlung bei RTL und bereits vorher beim Streamingangebot TVnow ist für Herbst geplant.

Ülker spielt seit 2018 den draufgängerischen Nihat Güney in der Soap GZSZ. Produzentin Dominique Moro sagte laut Mitteilung: „Die Zuschauer:innen werden hautnah dabei sein, wie Nihat den Kolle-Kiez verlässt, um sich auf die Suche nach seinen Wurzeln zu machen.“ Das Spin-Off werde „emotional, sexy und vor allem spannend“.

