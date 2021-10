Eine Frau hat im nordrhein-westfälischen Moers einen Hund über den Zaun eines Tierheims geworfen. Unmittelbar, nachdem ein Spaziergänger an der Frau vorbeigegangen sei, habe er ein dumpfes Geräusch gehört und einen verstört wirkenden Hund hinter dem Zaun umherlaufen sehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Mann die Frau angesprochen habe, habe diese zugegeben, das Tier über den Zaun geworfen zu haben; ein zweiter Hund war noch im Auto. Nach Aufforderung des Zeugen ging die Frau zur Tierheimleiterin, die die Polizei rief. Den Beamten erklärte die 65-Jährige, sie habe die Hunde von einer älteren Dame übernommen, die in ein Pflegeheim gekommen sei. Da sie selbst keinen Platz habe und alle Tierheime die Aufnahme der Hunde abgelehnt hätten, habe sie keinen anderen Ausweg gesehen.