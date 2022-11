Die Idee kommt aus den USA und ist so einfach wie genial: Während die Kinder mit ihren Büchern und dem Lesen beschäftigt sind, hören die Katzen den Stimmen zu und können sich langsam annähern. „Kinder lesen Katzen vor“ heißt ein Projekt des Tierheims Berlin, das nach einer längeren Pause wieder startet. Einmal in der Woche können leseschwache oder –ängstliche Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren ins Tierheim in Berlin-Falkenberg kommen und dort in entspannter Atmosphäre in Gesellschaft freundlicher Katzen das Lesen üben. Erwachsene müssen draußen bleiben, um jeglichen Druck vom Kind zu nehmen.

„Katzen lieben den Klang einer ruhigen menschlichen Stimme. Gleichzeitig ist es ihnen egal, ob jemand beim Lesen Fehler macht. Dadurch können die Kinder in Ruhe und ganz ohne Stress üben“, sagt Projektleiterin Amrei von Wagner vom Tierschutzverein für Berlin. Dabei profitierten sowohl die Kinder als auch die Katzen von den gemeinsamen Lesestunden. Denn Studien hätten gezeigt, dass rhythmische Stimmen auf Katzen beruhigend wirkten. Ganz egal, ob jemand langsam oder schnell, laut oder leise lese. Und die Katzen im Tierheim bräuchten viel Zuwendung, damit ihr Vertrauen in den Menschen gestärkt werde.