Seit dem Ende von «Wetten, dass..?» hat Thomas Gottschalk viel Neues ausprobiert. Und weiter geht's.

Baden-Baden (dpa) - Die ARD produziert mit Thomas Gottschalk zwei TV-Showformate. Zum Jahreswechsel strahlt Das Erste eine Jahresrückblick-Show aus, bei der der 70 Jahre alte Entertainer mit Promis und anderen Gästen über ihren Verzicht in der Corona-Pandemie spricht, wie der Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden mitteilte. Das Format heißt «Thomas Gottschalk: 2020 - die Show».

Vom Frühjahr 2021 an soll Gottschalk außerdem in einer achtteiligen Show-Reihe «Nochmal 18!» im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek zu sehen sein. Der Moderator spricht mit Gästen über Jugenderinnerungen. Der Fernseh-Branchendienst dwdl.de hatte zuerst über die neuen Formate berichtet.

SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler wurde in einer Mitteilung zitiert: «Thomas Gottschalk ist der Entertainer, der es immer noch schafft, Generationen zu verbinden. Als Showmaster bringt er die Menschen zusammen: egal welcher Herkunft und welcher Prominenz.» Den meisten Zuschauern ist Gottschalk durch seine Moderation der früheren ZDF-Show «Wetten, dass..?» bekannt geworden - Generationen führte er hier über Jahrzehnte zusammen.

Der Entertainer selbst wurde in der SWR-Mitteilung mit diesen Worten zitiert: «Beim SWR begann meine TV-Karriere, hier steige ich jetzt zum 'Finale grandioso' wieder ein.»

Der 70-Jährige moderiert bereits in der Radio-Popwelle SWR3 montags die zweistündige Sendung «Gottschalk & Zöller» sowie den Podcast «Podschalk». Mit seinem bisher letzten Engagement im Ersten hatte er wenig Glück: Die Vorabendshow «Gottschalk Live» war 2012 angesichts geringer Einschaltquoten schon nach kurzer Zeit wieder eingestellt worden. Zuletzt war er für den Bayerischen Rundfunk tätig und wechselte dann zum SWR.

Im Mai hatte Gottschalk im ZDF live in seinen 70. Geburtstag reingefeiert. Im nächsten Jahr plant das ZDF ein einmaliges Revival von «Wetten, dass..?» mit dem Entertainer.

