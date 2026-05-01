Aus Basel, Berlin, Cottbus, Potsdam, München, Stuttgart, Wien und Zürich kommen die zum Theatertreffen eingeladenen Inszenierungen. Vier Stücke können auch am Bildschirm angeschaut werden.

Berlin/ Wien/ München/ Zürich (dpa) - Öffentlich-rechtlicher Kulturauftrag: Unter dem Titel «Starke Stücke» präsentiert der Sender 3sat vier der zehn Inszenierungen vom diesjährigen Theatertreffen in seinem Programm.

Es sind Aufführungen aus München, Wien und Zürich. Im Fernsehen werden drei jeweils am Samstagabend zur besten Sendezeit ausgestrahlt (am 2., 9. und 16. Mai, ab 20.15 Uhr). Eine siebenstündige Inszenierung wird am 10. Mai - einem Sonntag - in der Mediathek zeitversetzt gestreamt.

In der 3sat-Mediathek bleiben alle vier rund ein Jahr abrufbar.

Samstag, 2. Mai, um 20.15 Uhr: «Fräulein Else»

Den Auftakt macht «Fräulein Else» vom Volkstheater Wien nach Arthur Schnitzlers gleichnamiger Novelle von 1924. Es ist eine Bearbeitung von Leonie Böhm (Regie) und Julia Riedler, die auch in der Rolle als Else zu sehen ist. Das Stück (Dauer: 90 Minuten) dreht sich um den gesellschaftlichen Druck auf junge Frauen: «zwischen familiären Verpflichtungen, moralischen Zumutungen und eigenen Sehnsüchten». Die Inszenierung konzentriert sich als Kammerspiel ganz aufs Innenleben der Figur mit reduzierter Bildsprache.

Samstag, 9. Mai, 20.15 Uhr: «Mephisto»

Jette Steckels Inszenierung von Klaus Manns Roman «Mephisto» erzählt von Verführung und Anpassung. Der Roman, der an das Leben von Gustaf Gründgens angelehnt ist, wird an den Münchner Kammerspielen zum Stück über Macht und Verantwortung. Im Mittelpunkt steht der Schauspieler Hendrik Höfgen, dessen Karriere in den 1930er-Jahren rasant voranschreitet. Für die Höfgen-Darstellung bekam Thomas Schmauser schon zahlreiche Preise. Das Stück dauert mehr als drei Stunden.

Samstag, 16. Mai, 20.15 Uhr: «II Gattopardo»

«Der Leopard» (italienischer Originaltitel: «II Gattopardo») ist der einzige Roman von Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896–1957). In Anlehnung an seine Familie beschreibt der Schriftsteller darin den Machtverlust einer sizilianischen Adelsfamilie im 19. Jahrhundert. Legendär ist die Verfilmung von 1963 von Luchino Visconti mit Burt Lancaster, Alain Delon und Claudia Cardinale. Es gibt auch eine Netflix-Serie von 2025. In Zürich wurde der Roman aufwendig «als vielschichtiges Erzähltheater» in der Schauspielhaus-Spielstätte Schiffbauhalle von der Regisseurin Pınar Karabulut inszeniert - laut 3sat ein «Abend zwischen Eleganz, Melancholie und Gegenwart». Das Stück dauert rund drei Stunden.

Sonntag, 10. Mai, online: sieben Stunden «Wallenstein»-Schlachtfest

Auf dem Spielplan vom Theatertreffen steht es am Sonntag, 10. Mai, von 15.00 bis 22.00 Uhr im Haus der Berliner Festspiele: «Wallenstein. Ein Schlachtfest in sieben Gängen» von den Münchner Kammerspielen. Inszeniert hat das Riesenstück nach Friedrich Schiller der Regisseur Jan-Christoph Gockel. 3sat zeigt die Aufführung zeitversetzt in der Mediathek ab 17.00 Uhr.

3sat-«Kulturzeit» zeigt besondere Beiträge zum Theatertreffen

Mit einem Blick auf die Schauspielkunst stellt das 3sat-Magazin «Kulturzeit» am Donnerstag (30.4.) um 19.20 Uhr einige Inszenierungen des Theatertreffens vor, darunter «Fräulein Else» mit Julia Riedler und «Mephisto» mit Thomas Schmauser. In «Mephisto» werde erörtert, wann Gedankenfreiheit in autoritäre Propaganda kippe. «Die Welt im Rücken» mit Paulina Alpen vom Schauspiel Stuttgart mache dagegen als Bühnenstück bipolare Störungen deutlich.

Porträt der Schauspielerin Katharina Bach

Am Donnerstag eine Woche später (7.5.) zeigt die «Kulturzeit» ein Porträt der Schauspielerin Katharina Bach. Sie erhält dieses Jahr den mit 10.000 Euro dotierten 3sat-Preis im Rahmen des Theatertreffens für ihre Rolle in «Wallenstein. Ein Schlachtfest in sieben Gängen».

3sat ist ein deutschsprachiges öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm der drei Länder Deutschland, Österreich und Schweiz - eine Gemeinschaftseinrichtung von ARD und ZDF sowie ORF und SRG.