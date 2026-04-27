Im Juli startet «Stuart Fails to Save the Universe» – der neuste Ableger von «The Big Bang Theory» mit Comicbuchladen-Besitzer Stuart in der Hauptrolle. Was Fans in der Serie erwartet.

Los Angeles (dpa) - Das nächste Spin-Off der Sitcom «The Big Bang Theory», «Stuart Fails to Save the Universe», erscheint im Juli auf dem Streamingdienst HBO Max. Das kündigten die Schauspieler der Serie auf der Comicmesse CCXP Mexico City an, wie mehrere US-Medien berichten. Im Mittelpunkt der Serie steht der Comicladen-Betreiber Stuart (Kevin Sussman), der bereits in «The Big Bang Theory» regelmäßig auftrat.

Danny Elfman schrieb demnach den Titelsong für die Serie. Der Grammy-Preisträger komponierte bereits Musik für «Beetlejuice» oder «Nightmare Before Christmas». Erfunden wurde die Serie von Chuck Lorre, Bill Prady und Zak Penn. Lorre und Prady sind die Erfinder von «The Big Bang Theory», Penn schrieb etwa Drehbücher für die «X-Men»-Filmreihe.

Das genaue Startdatum verrieten die Schauspieler nicht. Ob die Serie im Juli zeitgleich auch in Deutschland auf HBO Max zu sehen sein wird, ist noch nicht sicher – eine offizielle Bestätigung des Streamingdiensts zum Start steht noch aus.