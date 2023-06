Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

185 Millionen Euro für einen Siebdruck. Bei Christie’s ist jetzt ein Marilyn-Monroe-Bild von Andy Warhol versteigert worden. Es war teurer als jedes Picasso-Werk. Einst kam es bei einem Attentat heil davon. Jetzt nützt es Kinderhilfsprojekten. Was hat es damit auf sich?

Vier Minuten. So lange wie ein sehr weichgekochtes Ei braucht. In der Zeit wurde am Montagabend (Ortszeit) in New York Andy Warhols „Shot Sage blue Marilyn“ aus dem Jahr 1964 versteigert –