Ein Mann ist in Niedersachsen aus einem 100 Stundenkilometer fahrenden Auto auf die Autobahn 30 bei Osnabrück gestürzt. Dabei verletzte sich der 36-Jährige am späten Sonntagnachmittag schwer am Kopf, wie die Autobahnpolizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge waren fünf Menschen in dem Wagen, als er auf Höhe Osnabrück-Hellern aus dem Auto auf die Autobahn fiel. Die Polizei ermittelt zu den Gründen, eine Straftat wird den Angaben zufolge nicht vermutet. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 2,7 Promille. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn Richtung Niederlande war vorübergehend voll gesperrt.