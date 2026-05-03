Nach sommerlicher Hitze am Wochenende kommt der Umbruch: Der Deutsche Wetterdienst rechnet für die neue Woche mit Schauern, Gewittern und spürbar kühleren Temperaturen.

Offenbach/Main (dpa) - Extrem warme Temperaturen im Mai: In vielen Teilen Deutschlands haben sich die Menschen über Wetter wie im Hochsommer freuen können. Das ändert sich zum Wochenstart - dann gehen die Temperaturen deutlich zurück.

Ganz besonders warm war es im Raum Berlin/ Brandenburg: Die höchste Temperatur des Sonntags registrierte der Deutsche Wetterdienst mit 29,4 Grad in Cottbus sowie in Senftenberg, wie der DWD am Abend mitteilte. In Berlin-Marzahn waren es in der Spitze 29,3 Grad. Ein Rekord für einen 3. Mai wurde damit knapp verfehlt - dieser liegt bei 29,7 Grad aus dem Jahr 2001.

Schauer und Gewitter zum Start in die neue Woche

In der Nacht zum Montag ist es im Norden und Nordwesten stark bewölkt und es regnet. Ansonsten bleibt es meist trocken, bei Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad.

Die neue Woche startet mit einem Wetterumschwung. Der Montag zeigt sich im Südosten am freundlichsten und weitestgehend trocken, wie der DWD mitteilte. Sonst ziehen Wolken auf und es kommt gebietsweise zu Schauern und Gewittern. Im Norden und Nordwesten werden Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad erwartet, während es in der Lausitz noch einmal bis zu 28 Grad warm werden kann.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es im Norden, Nordwesten und Südosten überwiegend trocken, sonst sind gebietsweise Schauer und Gewitter möglich. Die Tiefstwerte sinken auf zwölf bis fünf Grad. Am Dienstag ist es im Norden und Nordwesten trocken. Im Süden und Südosten erwartet der DWD im weiteren Tagesverlauf kräftige Gewitter. Die Temperaturen in der Nordhälfte erreichen 12 bis 19 Grad, in der Südhälfte 19 bis 25 Grad.