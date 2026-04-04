Juror Michael Patrick Kelly hat es geschafft: Sein Zögling hat bei der TV-Show «The Voice Kids» den ersten Platz belegt.

Berlin (dpa) - Sie haben es geschafft: Juror Michael Patrick Kelly und Sängerin Katelyn haben die TV-Show «The Voice Kids» gewonnen. Die 13-Jährige aus dem Raum Dublin in Irland setzte sich im Finale der Casting-Sendung für Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren auf Sat.1 und Joyn gegen elf weitere verbliebene Kandidaten durch. Die Zuschauer und Zuschauerinnen kürten ihr Lieblingstalent in einer Abstimmung zu «The Voice Kids 2026».

Für Kelly ist es die Wiederholung eines Erfolgs: Bereits in der Erwachsenen-Version der Show hatte er 2018 bei seiner ersten Teilnahme als Juror direkt den Sieger-Sänger ausgewählt und bis ins Finale begleitet.

Die Gewinnerin erhält für den Sieg eine Ausbildungsförderung in Höhe von 20.000 Euro und bekommt eine eigene Single beim Label Embassy of Music.