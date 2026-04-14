Mit 40 Auszeichnungen hat Taylor Swift bereits mehr American Music Awards als jeder andere Künstler in der Geschichte der Preisverleihung. Jetzt könnten noch ein paar dazu kommen.

Las Vegas (dpa) - Pop-Superstar Taylor Swift (36) geht mit acht Nominierungen als Favoritin in die diesjährige Verleihung der American Music Awards. Die Musiker Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dean und sombr wurden jeweils siebenmal nominiert, wie die Veranstalter mitteilten. Alex Warren und Lady Gaga haben jeweils sechs Chancen auf Trophäen. Swift hat mit 40 American Music Awards bereits mehr als jeder andere Künstler in der Geschichte der Preisverleihung gesammelt.

Die diesjährigen American Music Awards sollen am 25. Mai in Las Vegas verliehen werden. Queen Latifah moderiert die Gala. Im vergangenen Jahr hatte Sängerin Billie Eilish sieben Preise abgeräumt. Die Auszeichnungen werden in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop, Rock und R&B vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.