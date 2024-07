US-Superstar Taylor Swift startet ihre Deutschlandtour in Gelsenkirchen. Am Mittag trifft sie in NRW ein - ihr Flieger landet aber woanders.

Düsseldorf/Gelsenkirchen (dpa) - Vor dem ersten Deutschlandkonzert ihrer «Eras Tour» ist Superstar Taylor Swift in Nordrhein-Westfalen eingetroffen. Ihr Flugzeug kam aus London und landete nach dpa-Informationen am Mittag um 13.15 Uhr in Düsseldorf. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Ankunft der Sängerin berichtet.

Die 34-Jährige und ihr Team machten sich im Anschluss in einer Kolonne aus mehreren dunklen Autos auf die Weiterfahrt nach Gelsenkirchen, wo sie gegen 14.00 Uhr eintrafen. Kurz nach der Ankunft begann der zweite Soundcheck, der auch außerhalb der Veltins-Arena zu hören war.

Zum ersten Deutschlandkonzert der «Eras Tour» werden etwa 60.000 Fans der Sängerin erwartet. Vor der Arena sammelten sich ab dem Mittag zudem weitere «Swifties» ohne Konzertkarte, die von draußen zuhören wollten.