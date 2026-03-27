Taylor Swift räumt bei den iHeartRadio Music Awards sieben Preise ab. In ihrer Dankesrede wendet sie sich auch an ihren Verlobten Travis Kelce.

Los Angeles (dpa) - Taylor Swift hat sich bei der Preisverleihung der iHeartRadio Music Awards bei ihren Fans und ihrem Verlobten Travis Kelce bedankt. Die Sängerin gewann sieben Preise, darunter für den Pop Song des Jahres, das Album des Jahres und als Künstlerin des Jahres.

In ihrer Dankesrede erzählte die 36-Jährige, dass das Album «The Life of a Showgirl» von der Energie inspiriert sei, «die ich gefühlt habe, wenn ich in die Menge geschaut und euch gesehen habe und mit euch verbunden war jede Nacht». Das Album sei daraus entstanden, «sich einfach glücklich und stark und selbstbewusst und frei zu fühlen, also möchte ich mich bei den Fans dafür bedanken, mir dieses Gefühl zu geben».

Taylor Swift: Glücklich und selbstbewusst und frei

Swift wurde an dem Abend von ihrem Verlobten, dem Football-Spieler Travis Kelce, begleitet. «Dieses Album fühlt sich wahrscheinlich so glücklich und selbstbewusst und frei an, weil ich mich so jeden Tag in meinem Leben fühlen kann - wegen meines Verlobten, der heute hier ist», sagte Swift in ihrer Rede. Die Kamera blendete daraufhin Kelce ein, der mit den Lippen «I love you» formte. Kelce und Swift verlobten sich im August 2025.

Die Sängerin bedankte sich außerdem bei den Fans, die ihr Lied «The Fate of Ophelia» hörten. «Ihr habt das Lied zum größten Hit meiner Karriere gemacht, was verrückt ist zu diesem Zeitpunkt.»