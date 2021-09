Normalerweise berichtet der Zoll über Drogenfunde oder beschlagnahmte Luxusgüter, in Hamburg haben die Beamten jetzt auch mehr als 100.000 Plastiktrinkhalme und 212.000 Wegwerfgetränkebecher aus dem Verkehr gezogen.

Die Waren waren bereits Ende Juli bei Routinekontrollen entdeckt worden, wie das Zollamt in der Hansestadt am Freitag mitteilte. Röhrchen und Becher kamen unter anderem aus China und Vietnam und waren für den deutschen Markt bestimmt. Hintergrund ist, dass die Einfuhr von Einweggeschirr aus Kunststoff in die Europäische Union seit Juli generell verboten ist. Die Trinkhalme müssen deshalb wieder zurückgeschickt oder vernichtet werden. Die Getränkebecher dürfen laut Zoll nachgebessert und mit der erforderlichen Kennzeichnung versehen und dann verkauft werden.