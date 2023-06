Es sollte ein Abenteuer sein und wird zum lebensbedrohlichen Alptraum: An Bord eines kleinen U-Boots wollten „Titanic“-Fans zum berühmten Wrack abtauchen. Doch nun wird die kleine „Titan“ selbst vermisst. Was bisher bekannt ist.

Was wir wissen

Um was geht es? Gesucht wird nach dem Tauchboot „Titan“. Das Gefährt wird vom Unternehmen Oceangate Expeditions betrieben, das damit wohlhabenden Abenteuerurlaubern sowie „Titanic“-Forschern gegen hohe Geldsummen eine Tauchfahrt zu dem weltberühmten Wrack bietet. Dabei handelt es sich nach Unternehmensangaben um eines von nur sehr wenigen Booten, die Menschen mehrere tausend Meter in die Tiefe transportieren können.

Die Insassen: Bestätigt ist, dass der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding, der den Rekord für den längsten Tauchgang im Marianengraben, dem tiefsten Ort der Erde, hält, ebenso an Bord ist wie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und sein 19-jähriger Sohn sowie ein bekannter französischer „Titanic“-Experte. Ein Sprecher der Familie bestätigte am Dienstag, dass der als „Mr Titanic“ bekannte Forscher Paul-Henri Nargeolet einer der Insassen ist. Der Ex-Marinetaucher war Teil der ersten Expedition, die 1987 das berühmte Wrack untersuchte und hat wohl mehr Zeit als jeder andere dort verbracht. Die Identität des fünften Menschen an Bord ist bisher unklar.

Das Tauchboot: Die 6,70 Meter kleine und 10,4 Tonnen schwere „Titan“ bietet Platz für fünf Personen und ist ein sehr einfaches Gefährt. Tatsächlich handelt es sich im engen Sinne um ein Tauchboot, nicht um ein U-Boot, weil es nicht aus eigener Kraft in Häfen ein- und ausfährt. Vielmehr wird es von seinem großen Begleitschiff „Polar Prince“ zu dem Ort gebracht, wo die „Titanic“ liegt und taucht dann für einige Stunden ab. Im Notfall reicht der Sauerstoff auf der „Titan“ für 96 Stunden, also in etwa bis Donnerstag. Der Reporter David Pogue, der die Fahrt im vergangenen Jahr mitmachte, sagte, das Gefährt habe auf ihn einen improvisierten Eindruck gemacht: „Man steuert dieses U-Boot mit einem Xbox-Gamecontroller.“

Wie wird gesucht? Die Federführung hat die US-Küstenwache in Boston, die sich mit kanadischen Rettungskräften abstimmt, wie Kommandant John Mauger sagte. Im Einsatz sind mehrere Flugzeuge und Schiffe sowie Bojen mit Sonar an Bord, die Geräusche in einer Meerestiefe von bis zu knapp 4000 Meter erfassen können.

Wo wird gesucht: Nahe dem Wrack der „Titanic“. Die Überreste des 1912 gesunkenen Luxusdampfers liegen in rund 3800 Metern Tiefe und etwa 684 Kilometer südlich der kanadischen Insel Neufundland.

Was wir nicht wissen

Das Tauchboot: Unklar ist, ob das Boot bereits geortet ist. Erst wenn der genaue Ort bekannt ist, kann eine mögliche Rettung angegangen werden. Der Ozeanologe Simon Boxall von der Universität Southampton sagte, die Kommunikation in diesen Meeresregionen sei stark beschränkt. Zudem gebe es nur wenige Boote, die so tief tauchen und eine komplizierte Rettungsmission versuchen könnten.

Die Gründe: Was mit dem Tauchboot passiert ist, liegt im Dunkeln. Bekannt ist bisher nicht, ob das Gefährt möglicherweise zwischen den „Titanic“-Überresten eingeklemmt oder ob es Richtung Oberfläche getrieben wurde. Rund um das Wrack befindet sich ein großes Trümmerfeld. Für Helfer könnte es nach Ansicht der Experten schon eine Herausforderung sein, das Boot dort zu identifizieren.

Der Untergang der Titanic

Die als unsinkbar geltende „Titanic“ ging im Jahr 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York im Nordatlantik nach der Kollision mit einem Eisberg unter; mehr als 1500 der 2200 Menschen an Bord starben. Die Überreste des weltberühmten Luxusdampfers wurden erst 1985 in rund 3800 Metern Tiefe entdeckt. Filme wie der Blockbuster „Titanic“ aus dem Jahr 1997 mit den Hollywood-Stars Kate Winslet und Leonardo DiCaprio heizten das Interesse an der Katastrophe weiter an. Erst vor kurzem zeigten Wissenschaftler mit Hilfe hochauflösender 3D-Bilder die bisher genaueste Darstellung des Wracks.