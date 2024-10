Fünf Jahre ermittelte Maria Furtwängler als «Tatort»-Kommissarin Lindholm in Göttingen, nun ist sie wieder zurück in Hannover. Der neue Fall wird im Alten Land bei Hamburg gedreht.

Hamburg (dpa) - Hamburg NDR-«Tatort»-Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) zieht es in ihrem ersten Fall nach dem Wechsel von Göttingen zum Landeskriminalamt in Hannover ins Alte Land südlich von Hamburg. Auf eigene Faust ermittelt sie in einem brutalen Todesfall um einen rumänischen Erntehelfer auf den Apfelplantagen: Er wurde enthauptet, der Kopf ist verschwunden. Der neue Lindholm-Fall ist voraussichtlich 2025 im Ersten der ARD zu sehen.

Furtwängler als Lindholm folgt ihrem Instinkt und mietet sich in das freie Pensionszimmer des Bio-Hofes ein, auf dem das Opfer zuletzt gearbeitet hat. Nach und nach taucht sie ein in das komplexe Psychogramm der Bauernfamilie und deckt toxische Beziehungen untereinander auf, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Den Krimi mit dem Arbeitstitel «Königin» dreht der mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Regisseur Johannes Naber («Zeit der Kannibalen») bis Mitte November in und um Jork im Landkreis Stade sowie in Hamburg.