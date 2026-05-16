Licht ist so selbstverständlich, dass man leicht vergisst, wie grundlegend es für unser Leben ist. Der Internationale Tag des Lichts am 16. Mai soll genau daran erinnern.

Er wurde 2018 von der Unesco eingeführt. Das Datum ist bewusst gewählt: Am 16. Mai 1960 gelang dem amerikanischen Physiker Theodore Maiman die erste erfolgreiche Demonstration eines Lasers. Was damals wie ein spektakuläres Experiment wirkte, hat heute enorme praktische Bedeutung.

Laser werden in der Medizin eingesetzt, etwa bei Augenoperationen oder in der Chirurgie. Glasfaserkabel transportieren Daten als Lichtsignale rund um den Globus und bilden die Grundlage moderner Internetverbindungen. Selbst die Kameras von Smartphones funktionieren letztlich nur, weil sie Licht einfangen und in digitale Bilder verwandeln.

Der Tag des Lichts macht deutlich, dass diese physikalische Erscheinung weit mehr ist als Helligkeit. Sie ist eine zentrale Grundlage moderner Wissenschaft, Kommunikation und Technik – und damit ein unscheinbarer Motor vieler Entwicklungen unserer Zeit.