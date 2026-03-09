Am 10. März heißt es putzen, spülen – und gründlich zwischen den Zähnen reinigen: Es ist der Internationale Tag der Zahnpflege. Ein Anlass, sein schönstes Lächeln zu zeigen – allerdings erst, wenn die Zähne blitzsauber sind. Zahnärzte auf der ganzen Welt erinnern daran: Karies macht keine Pause, auch nicht an Feiertagen.

Zähne sind erstaunlich: Wir bekommen zwei Generationen geschenkt und meistens überlebt nicht mal die zweite ohne Bohrer. Schon Babys kennen Zahnschmerz, Erwachsene bekommen spätestens bei der Rechnung Schweißausbrüche. Der 10. März ist deshalb eine charmante Erinnerung daran, dass Zahnpasta zwar nicht alles löst, aber einiges verhindern kann.

Und dann wäre da noch die Frage, die jede Wartezimmerdebatte dominiert: vor oder nach dem Frühstück putzen? Zahnärzte sagen: danach. Das Leben sagt: manchmal vorher, weil man sich selbst sonst nicht erträgt.

Doch trotz aller Mühen behalten die Zähne Humor: Sie knirschen, wenn wir Stress haben, und zeigen sich, wenn wir lachen. Darum gilt am Welttag der Zahnpflege: grinsen erlaubt – gepflegt noch schöner.