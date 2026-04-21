Die Erde hat keinen Geburtstag, aber sie hat einen Gedenktag. Der Tag der Erde wird jedes Jahr am 22. April begangen.

Der Tag der Erde gehört zu den weltweit bekanntesten Umweltaktionstagen. Entstanden ist er 1970 in den USA aus einer Bürgerbewegung heraus und entwickelte sich rasch zu einem internationalen Ereignis.

Die Idee war von Anfang an einfach: Aufmerksamkeit schaffen für einen Planeten, der im Alltag gern als selbstverständlich gilt. Seitdem reicht das Spektrum der Aktivitäten von Baumpflanzaktionen über Müllsammeln bis hin zu großen Klimadiskussionen. Dazwischen liegen viele kleine Gesten, die kaum auffallen, aber Wirkung entfalten sollen.

Belastbar, aber nicht unerschöpflich

Kurios ist dabei vor allem die Größe des Anspruchs. Ein einzelner Tag soll das Bewusstsein für Umweltprobleme schärfen, die sonst verdrängt werden. Der Earth Day lebt genau von diesem Widerspruch – und von der Hoffnung, dass aus Symbolen Gewohnheiten werden.

Gefordert ist am 22. April keine Perfektion. Der Tag der Erde erinnert vielmehr daran, dass Verantwortung im Kleinen beginnt. Manchmal reicht es schon, einen Moment innezuhalten und sich klarzumachen, dass dieser Planet zwar belastbar ist, aber keineswegs unerschöpflich.