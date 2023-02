Die Wechseljahre sind ein Tabu. Viele Mythen und Klischees ranken sich um diese Phase im Leben einer Frau. Prominente wollen das ändern – und ihre Produkte vermarkten.

Von Hitzewallungen, Depressionen und den körperlichen Veränderungen von Frauen in den Wechseljahren wird in der Öffentlichkeit kaum geredet – oft nicht einmal unter Frauen in der Menopause. In den USA ändert sich das gerade. Dort haben Hollywoodstars wie Gwyneth Paltrow und Naomi Watts oder auch Talkdiva Oprah Winfrey das Thema und auch seine Vermarktungsmöglichkeiten für sich entdeckt.

„Ich habe mich in meiner Karriere als Schauspielerin vor Tsunamis in Sicherheit gebracht und bin King Kong begegnet. Aber nichts hat mich auf die frühen Wechseljahre vorbereitet“, schreibt die 54-jährige britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts, die nach eigenen Angaben schon mit 36 erste körperliche Veränderungen bei sich bemerkte.

Die 69-jährige Talkshow-Gastgeberin Oprah Winfrey wiederum hatte nach eigenen Worten mit Ende 40 so schlimmes Herzrasen, dass sie nachts dachte, sie würde sterben. Kein Arzt habe das mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht. Sie fordert mehr Öffentlichkeit für das Thema, um Frauen darauf vorzubereiten, was auf sie zukommt – und um Ärzte zu sensibilisieren.

Experten begrüßen Engagement von Prominenten

Als Menopause wird streng genommen das Jahr nach der letzten Monatsblutung einer Frau bezeichnet; sie ist der Endpunkt eines viel längeren Zeitabschnitts. Davor liegt die Perimenopause, die letzte Phase der Fortpflanzungsfähigkeit. In dieser Zeit treten allgemein die lästigsten Symptome auf – von Nachtschweiß und Hitzewallungen bis hin zu Schlaflosigkeit, Haarausfall, Angstzuständen, starken Blutungen und geringem Sexualtrieb. Bei manchen Frauen kann diese Phase bis zu einem Jahrzehnt andauern. Studien zufolge erleben fast alle Frauen im Laufe ihres Lebens mindestens eines der Symptome von Wechseljahren.

Ein Fünftel aller Frauen erlebt „richtig furchtbare, schwere“ gesundheitliche Beeinträchtigungen während der Wechseljahre, wie die Gynäkologin Wen Shen von der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore sagt. Dies gehe so weit, dass die Betroffenen sich bei der Arbeit kaum konzentrieren könnten und Beziehungen in die Brüche gingen. „Im Grunde genommen ruiniert es ihr Leben“, schildert Shen.

Die Gynäkologin begrüßt die Bemühungen der Stars, dem Thema mehr Öffentlichkeit zu verschaffen. „Viele Ärzte kennen sich nicht damit aus. Die Wechseljahre waren traditionell ein Tabu. Viele Frauen hatten Angst zuzugeben, dass sie in der Menopause sind, weil es ihnen peinlich war und mit dem Altwerden assoziiert wird“, sagt Shen. „Wenn jetzt glamouröse Filmstars das Thema auf die Tagesordnung bringen, ist das eine gute Sache.“

Gwyneth Paltrows Kräuter-Vitamin-Cocktail

Bei einer Umfrage ihres Teams unter angehenden Frauenärzten in den USA im Jahr 2012 kam heraus, dass es „der Mehrzahl unangenehm war, sich mit der Menopause zu befassen“. Manche der Befragten gaben an, sie hätten nur eine Vorlesung zu dem Thema gehört, im Gegensatz zu Monaten der Ausbildung über Themen wie Unfruchtbarkeit und Unterleibskrebs. Zwar seien die Lehrbücher seitdem besser geworden, sagt Shen, aber es müsse mehr getan werden um die nächste Generation von Ärzten über eine derart entscheidende Phase im Leben von Frauen aufzuklären.

In den USA hat sich ein lukrativer Markt für Spezialprodukte für alle Phasen der Wechseljahre etabliert, auf dem sich auch etliche Prominente tummeln. So bietet Schauspielerin Naomi Watts eine ganze Produktpalette vom Spezial-Gleitmittel bis zur Haarkur an, während Ex-Tennisstar Serena Williams für ein veganes Nahrungsergänzungsmittel wirbt, das nach ihren Worten „für Frauen über 40 das Spiel ändert“.

Die Königin der Vermarktung ist vermutlich US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow mit ihrem Kräuter-Vitamin-Cocktail „Madame Ovary“ (Frau Eierstock). Ein Monatsvorrat des Nahrungsergänzungsmittels, das für einen „sanften Übergang“ in die Zeit nach der Menopause sorgen soll, ist auf ihrer Website für umgerechnet 85 Euro zu haben.