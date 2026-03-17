Hessen Tödliche Schüsse auf zwei Menschen in Lokal in Südhessen

Zwei Menschen in Raunheim erschossen
Fahnder sichern Spuren.

In den Morgenstunden kommt ein noch Unbekannter in ein Lokal und schießt. Zwei Menschen überleben das Verbrechen nicht.

Raunheim (dpa) - Gewaltverbrechen in Bistro: In einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen sind zwei Menschen erschossen worden. Am Vormittag lief eine Fahndung mit Hubschrauber und einem größeren Polizeiaufgebot nach dem noch unbekannten Schützen.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr das Bistro betreten und auf die zwei Menschen geschossen haben. Beide seien noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Ermittler in weißen Schutzanzügen und mit Masken sicherten Spuren und machten Fotos vom Tatort. Das Lokal im Erdgeschoss des zweigeschossigen Hauses in der rund 17.000 Einwohner zählenden Stadt war mit roten Flatterbändern weiträumig abgesperrt.

Zwei Menschen in Raunheim erschossen
Über Täter und Opfer ist nichts bekannt.

Auf die Frage, wie der Täter möglicherweise im Zusammenhang mit dem Bistro steht, sagte ein Polizeisprecher: «Das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.» Nach den tödlichen Schüssen in den Morgenstunden floh der Schütze nach Polizeiangaben. Nach ihm wird gefahndet.

Die Hintergründe und Motive für das tödliche Gewaltverbrechen sind nach Angaben eines Polizeisprechers noch völlig unklar. Auch über die Opfer war zunächst nichts bekannt. Ihre Leichen lagen am Morgen noch in dem Lokal.

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