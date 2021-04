Unfassbarer Gewaltangriff in einer kirchlichen Einrichtung in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Eine 51-jährige Bedienstete tötet vier Bewohner. Die Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl wegen Totschlags.

Potsdam (dpa) - Der gewaltsame Tod von vier Bewohnern einer diakonischen Einrichtung in Potsdam hat tiefe Bestürzung ausgelöst.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen eine tatverdächtige Mitarbeiterin Haftbefehl wegen Totschlags beantragt. „Die Beschuldigte wird heute noch der Haftrichterin beim Amtsgericht Potsdam vorgeführt werden“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann.

Zu Details wollte er zunächst wegen der laufenden Ermittlungen nichts sagen. Der Tatvorwurf kann auf Mord erweitert werden, falls Mordmerkmale wie niedere Beweggründe oder Heimtücke erfüllt sind.

„Die Opfer werden zurzeit gerichtsmedizinisch untersucht“, sagte der Oberstaatsanwalt. „Zum Motiv, zum konkreten Ablauf haben wir noch keine Erkenntnisse.“ Die Beschuldigte habe noch keine Aussagen gemacht. Die 51 Jahre alte Bedienstete soll nach seinen Angaben vier Bewohner einer Behinderteneinrichtung vorsätzlich getötet und eine weitere Frau schwerstverletzt haben. Die Schwerverletzte ist dem diakonischen Träger Oberlinhaus zufolge ebenfalls eine Bewohnerin der Wohnstätte für Erwachsene mit Körper- und Mehrfachbehinderungen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte dem Privatsender BB Radio: „Es ist ein schwerer Tag für Brandenburg. Eine schreckliche Nachricht. Ich bin schockiert“, sagte er nach Angaben seines Sprechers Florian Engels. „Meine Gedanken gelten den Opfern und meine Anteilnahme den Angehörigen.“ Innenminister Michael Stübgen (CDU) sprach ebenfalls sein Beileid aus. „Die Tat erschüttert uns alle zutiefst.“ Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke erklärte zu Beginn der Plenarsitzung, die Abgeordneten seien in diesen schweren Stunden in Gedanken bei den Hinterbliebenen.

Das Oberlinhaus stand unter „Schockstarre“. Es sei eine so große Erschütterung, „das hat uns schon die Beine weggehauen“, sagte der Theologische Vorstand der Einrichtung, Matthias Fichtmüller, am Donnerstag. Während der Pandemie habe es in dem betroffenen Haus nicht einen einzigen Corona-Fall gegeben. Jetzt müssten alle „weiter funktionieren“ und für die Menschen da sein. „Wir können uns noch gar nicht auf das Trauern konzentrieren.“

Nach Angaben des Oberlinhauses waren die vier Todesopfer langjährige Bewohner in der diakonischen Einrichtung. Zwei von ihnen hätten dort seit ihrer Kindheit dort gelebt, sagte Tina Mäueler, Bereichsleiterin Wohnen in den Oberlin Lebenswelten. Nähere Angaben zur Identität wurden nicht gemacht.

Die Toten und die Schwerverletzte waren laut Polizei in verschiedenen Zimmern gefunden worden. Die Polizei war kurz vor 21 Uhr am Tatort. Kriminaltechniker sicherten in der Nacht Spuren. Auch ein Notfallseelsorger war vor Ort.

Das Thusnelda-von-Saldern-Haus gehört zum Komplex des Oberlinhauses. Es ist nach dessen Angaben eine Wohnstätte für Erwachsene mit mehrfachen schweren Behinderungen. Zum Oberlinhaus gehören neben Einrichtungen für Menschen mit Behinderung auch eine Schule und eine Orthopädische Fachklinik.

Der Verein Oberlinhaus teilte im Internet mit: „Unsere Anteilnahme gilt auch den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern, die nun mit dem Verlust leben müssen und unseren Kolleginnen und Kollegen im Thusnelda-von-Saldern-Haus der Oberlin Lebenswelten.“ Gebetet werde weiter für die schwer verletzte Bewohnerin.

