Panorama Tödliche Fahrt in Australien: 33-Jähriger ohne Führerschein

Auto rast in Menschenmenge in Australien: Eine Person tot
Die Polizei ermittelt.

Nach dem tödlichen Vorfall vor der Comic-Messe in Melbourne mit einem Toten und einem Schwerverletzten sind viele Fragen offen. Fest steht: Der mutmaßliche Fahrer hatte keinen Führerschein.

Melbourne (dpa) - Der mutmaßliche Täter der tödlichen Autofahrt vor einer Comic-Veranstaltung in der australischen Metropole ist ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren. Dem 33-Jährigen wird gefährliches Fahren mit Todesfolge vorgeworfen, wie die örtliche Polizei mitteilte. Demnach soll der Mann am Sonntagnachmittag (Ortszeit) vor Gericht erscheinen.

Laut Polizei war der Mann am Samstag gegen 17.00 Uhr auf den Gehweg gefahren und erfasste dabei zwei 20-Jährige, die die Comic-Messe Supanova verlassen hätten. Einer sei noch am Unfallort gestorben, der andere befinde sich mit schweren Unterkörperverletzungen im Krankenhaus. Ein dritter 20-Jähriger habe den Zusammenstoß vermeiden können, sei jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Polizistin außer Dienst stoppt Fahrer

Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr der Wagen anschließend auf dem Gehweg weiter, bevor eine außer Dienst befindliche Polizistin und ein Passant eingegriffen und den Mann aufhielten. Warum der 33-Jährige auf den Gehweg gefahren sei, sei weiterhin unklar.

Die Festivalveranstalter teilten mit, man sei «zutiefst betrübt und erschüttert über den Vorfall». Vor Beginn der Messe am Sonntag kündigten sie auf der Plattform X eine Schweigeminute an.

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