Der Streaminganbieter Spotify wird 20 Jahre alt - und teilt aus diesem Anlass mit, wer und was am meisten gestreamt wurde. Darunter sind bekannte Superstars - und deutsche Stimmen.

Stockholm/ New York (dpa) - Taylor Swift, Bad Bunny und The Weeknd sind die meistgehörten Musikstars in der Geschichte des Streaminganbieters Spotify. Swift sei insgesamt die am meisten gestreamte Künstlerin seit Gründung des Unternehmens vor 20 Jahren, teilte der aus Schweden stammende Streaminganbieter mit. Auf den Plätzen folgen in dieser Kategorie unter anderem Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem und Kanye West.

Das am meisten gestreamte Album sei das 2022 veröffentlichte «Un Verano Sin Ti» von Bad Bunny, gefolgt von Alben unter anderem von The Weeknd, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, SZA, Post Malone, Taylor Swift, Billie Eilish und den Arctic Monkeys.

Der am meisten gestreamte Song sei «Blinding Lights» von The Weeknd, gefolgt unter anderem von «Shape of You» von Ed Sheeran, «Starboy» von The Weeknd und Daft Punk, «As It Was» von Harry Styles, «Someone You Loved» von Lewis Capaldi, «Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse» von Post Malone und Swae Lee, «One Dance» von Drake, Wizkid und Kyla, «Perfect» von Ed Sheeran und «Stay» von The Kid Laroi und Justin Bieber.

«Gemischtes Hack» auf Platz zwei der Podcast-Rangliste

Auf der Podcast-Rangliste sind auch deutsche Stimmen vertreten: Direkt hinter dem US-Moderator Joe Rogan mit seiner «The Joe Rogan Experience» auf dem ersten Platz folgt die Show «Gemischtes Hack» von den deutschen Comedians Felix Lobrecht und Tommi Schmitt. «Danke an alle», kommentierte Schmitt via Instagram und Lobrecht schrieb «Völlig krass».

Auf dem siebten Platz landete der Podcast «Fest & Flauschig» von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Auf Platz 17 folgt «Mordlust», dahinter «Baywatch Berlin» und «Hobbylos». Die meisten Podcasts auf der Rangliste sind oder waren exklusiv bei Spotify zu hören.

Das meistgestreamte Hörbuch sei «A Court of Thorns and Roses» (Auf Deutsch: «Das Reich der Sieben Höfe») der US-Autorin Sarah J. Maas.