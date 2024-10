Suche nach vermisstem Studenten: Polizei findet Männerleiche

Ein 19-Jähriger verschwindet bei einer Studentenparty an der Ilmenau. Seit Tagen hat die Polizei die Umgebung und den Fluss abgesucht. Nun ist im Wasser die Leiche eines jungen Mannes gefunden worden.

Melbeck (dpa) - Bei der Suche nach einem vermissten Studenten im niedersächsischen Kreis Lüneburg hat die Polizei am Abend die Leiche eines jungen Mannes entdeckt. Ob es sich um den 19-Jährigen handele, müsse noch ermittelt werden - eine abschließende Identifizierung des Leichnams stehe noch aus, hieß es von der Polizei.

Seit dem Wochenende war mit einem Großaufgebot nach dem jungen Mann gefahndet worden. Der 19-Jährige war nach Polizeiangaben betrunken, als er in der Nacht zum Samstag spurlos verschwand. Der junge Mann hatte mit anderen Studenten aus Hamburg eine Party auf einem Campingplatz an der Ilmenau in Melbeck gefeiert.

Die Polizei setzte ihre Suche am Mittwoch fort, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchte am Nachmittag im Fluss Ilmenau bei einem bereits länger geplanten Training nochmals einen Bereich in der Nähe des Campinggeländes ab.

Dort fanden die Einsatzkräfte gegen 18:15 Uhr einen leblosen Körper im Wasser, der geborgen wurde. Ermittler hätten eine erste Leichenschau gemacht und festgestellt, dass es sich um den Leichnam eines jungen Mannes handelte.

Die genaue Todesursache könne erst nach einer Obduktion in den nächsten Tagen abschließend geklärt werden. Die Ermittler stünden im engen Kontakt mit den Angehörigen des 19-Jährigen, auch eine seelsorgerische Betreuung gebe es.

Bei der Suche im Fluss zwischen dem niedersächsischen Melbeck und Lüneburg waren in den vergangenen Tagen Taucher und ein Sonarboot im Einsatz, außerdem Hubschrauber und die Bereitschaftspolizei.

Die Studenten wollten auf dem Campinggelände übernachten. Der Vermisste ist Student im ersten Semester an der Technischen Universität Hamburg.