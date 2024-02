Nach einem Schiffsunfall suchten Rettungskräfte in der Elbe in Hamburg viele Stunden vergeblich nach einem Vermissten. Nun ist das gesunkene Schiff geborgen.

Hamburg (dpa) - Nach einem Unfall in der Nähe der Hamburger Köhlbrandbrücke ist am Donnerstagvormittag das untergegangene Schiff geborgen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei. Nähere Angaben, ob sich darin ein Mann befindet, der seit dem Unfall vermisst wird, konnte er bisher nicht machen.

Der Vermisste soll nach bisherigen Erkenntnissen Besatzungsmitglied eines Festmacherboots gewesen sein, das am Mittwoch um kurz nach 18.00 Uhr mit einem Schubverband zusammengestoßen war. Nach dem Vermissten hatten Taucher und Einsatzkräfte in Booten und einem Polizeihubschrauber am Abend stundenlang vergeblich gesucht. Die Polizei hält es für ausgeschlossen, dass er noch lebend gerettet werden kann.