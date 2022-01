Sturmtief „Nadia“ ist am Wochenende über Norddeutschland hinweggefegt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. In den kommenden Tagen wird es vor allem im Süden ungemütlich.

Im brandenburgischen Beelitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte. In Bremen erlitt ein Mensch in einem Park schwere Verletzungen, als ein Baum auf ihn fiel. In Mecklenburg-Vorpommern verunglückte ein 16-Jähriger; er fuhr mit seinem Motorrad gegen einen umgestürzten Baum und wurde schwer verletzt.

Allein in Hamburg gab es nach Angaben der Polizei Hunderte Einsätze. Eine schwere Sturmflut setzte den Fischmarkt im Stadtteil Altona unter Wasser. Am Sonntagmittag wurde die Sturmflutwarnung für die deutsche Nordseeküste aufgehoben. Der Bahnverkehr war am Sonntag zunächst noch beeinträchtigt. Zwischen Stralsund und Ostseebad Binz fielen die ICE- und IC-Züge aus.

Viel Schnee in den Alpen erwartet

In den kommenden Tagen rückt vor allem der Süden in den Wetter-Fokus. In den Alpen könne eine Kombination aus Schneefällen und Sturmböen in den kommenden Tagen brisant werden. Bis Mittwoch könne bis zu einem Meter Schnee fallen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mit. Für den Rest des Landes gilt demzufolge: Es wird grau, windig, nass und vereinzelt fällt Schnee auch bis in die tiefen Lagen. Auch in Rheinland-Pfalz sagen die Meteorologen für den Wochenbeginn ungemütliches Wetter voraus.