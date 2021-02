Die Stimmung der Bundesbürger in der Corona-Pandemie droht sich zu veschlechtern. Das geht aus der Langzeit-Umfrage „Die Ängste der Deutschen“ hervor. 54 Prozent der Befragten sehen inzwischen die Politiker von ihren Aufgaben überfordert. Das sei bisher der höchste Wert in der Pandemie. Im ersten Lockdown im April 2020 urteilten nur 46 Prozent so, im Sommer sogar nur 40 Prozent. Die Umfrage wird seit fast 30 Jahren regelmäßig von der R+V-Versicherung in Auftrag gegeben. Manfred Schmidt, Politologe an der Universität Heidelberg, nimmt die wachsenden Sorgen der Bundesbürger ernst. „Da ist etwas gekippt“, sagt er. Das neue Umfrage-Ergebnis deute auf nachlassendes Vertrauen hin. Als Gründe nennt er den langen Lockdown und die Impfdiskussion.