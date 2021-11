In der Corona-Pandemie haben Kinder und Jugendliche mehr Zeit am Smartphone und am PC verbracht. Gestiegen ist dabei auch der Anteil derjenigen, die krankhaft spielen oder chatten, wie eine Studie zeigt.

Krankhaftes Computerspielverhalten und Social-Media-Sucht haben bei jungen Menschen in der Corona-Pandemie zugenommen. Das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) kommt in einer Untersuchung im Auftrag der Krankenkasse DAK zu dem Schluss, dass bei mehr als vier Prozent der Zehn- bis 17-Jährigen in Deutschland ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten vorliegt. Pathologische Spieler und Social-Media-Nutzer zocken oder chatten demnach vier oder mehr Stunden am Tag.

Im Bereich Computerspiele hat sich die Anzahl der Betroffenen mit Suchtverhalten von rund 144.000 (2019) auf 219.000 (2021) erhöht, bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Tiktok, Snapchat, WhatsApp oder Instagram von 171.000 auf 246.000.

Kein Smartphone vor der fünften Klasse

„Da persönliche und schulische Ziele in den Hintergrund treten, werden alterstypische Entwicklungsaufgaben nicht angemessen gelöst. Ein Stillstand in der psychosozialen Reifung ist die Folge“, warnte Studienleiter Rainer Thomasius vom DZSKJ. Er verwies auf Empfehlungen kinder- und jugendpsychiatrischer Fachverbände. Demnach sollten Kinder bis zum Schulbeginn nur analog lernen und spielen. Ein eigenes Smartphone sollte vor der fünften Klasse tabu sein und danach sollten Eltern die Nutzung beaufsichtigen.

Grundlage der Studie ist eine wiederholte Befragung von Eltern und Kindern durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa. Die erste fand 2019 vor der Pandemie statt, die zweite zur Zeit der ersten Schulschließungen im Frühjahr 2020, eine weitere im November 2020 und die vierte schließlich im Mai und Juni 2021. Es werde eine weitere Befragung im kommenden Jahr angestrebt.