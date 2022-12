Wegen einer technischen Panne ist es im Zentrum von Paris in der Nacht auf Freitag zu einem massiven Stromausfall gekommen. Grund dafür sei ein Problem mit einem Transformator gewesen, teilten die Netzbetreiber mit. Insgesamt seien bis zu 125.000 Haushalte betroffen gewesen. Ganze Straßenzüge der französischen Hauptstadt lagen im Dunkeln. Auf Twitter verbreiteten sich zahlreiche Fotos der dunklen Straßen, in denen nur Auto-Scheinwerfer und Handy-Lampen leuchteten.

Die meisten Haushalte hatten bereits nach 20 Minuten wieder Strom, in einigen Vierteln dauerte der Stromausfall aber mehrere Stunden. Viele Betroffene dachten zunächst an einen Stromausfall wegen Versorgungsknappheit. Die Netzbetreiber haben bereits mehrfach davor gewarnt, dass es insbesondere bei niedrigen Temperaturen dazu kommen könne. Derzeit sind noch immer 16 von 56 Atomkraftwerken abgeschaltet. Es wurden bereits Szenarien vorgestellt, nach denen die je zwei Stunden dauernden Ausfälle am Vorabend angekündigt werden sollen.